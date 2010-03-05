Кабмин: ставка валютного сбора должна составлять 0,5%

Ставка сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с операций купли-продажи безналичной валюты должна соответствовать уровню, установленному базовым Законом Украины «О сборе на обязательное государственное страхование».

Эта норма закреплена в постановлении Кабинета Министров Украины №202 от 3 февраля 2010 года, текст которого размещен на сайте Верховной Рады.

«Слова и цифры «в размере 0,2%» заменить словами «в установленном законом размере», – такие изменения вносятся постановлением правительства в Порядок уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций.

Как сообщал УНИАН, Пенсионный фонд Украины (ПФ) направил в Кабинет Министров письмо относительно ставки сбора в ПФ с операций купли-продажи безналичной валюты, в котором заявляет, что данный сбор в 2010 году должен составлять 0,5%.

В частности, по мнению ПФ, данное решение основано на том, что Законом «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование» ставка сбора с 2008 года устанавливается в размере 0,5%. В то же время снижение сбора до 0,2% было предусмотрено только в бюджете на 2009 год. Таким образом, полагает ПФ, поскольку бюджет на 2010 год пока не принят, ставка сбора (0,5%) должна основываться на нормах Закона «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование».