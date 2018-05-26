Деньги начали возвращаться из «тени»…

Можем себя поздравить - деньги начали медленно, но уверенно возвращаться из «тени». Согласно данным НБУ, по итогам февраля сократилась доля налички в денежной массе. С начала года в реальный сектор экономики «вернулись» порядка 3 млрд. грн. Мало, если учесть, что «убежали в тень» более 100 млрд. грн. Но начало уже заложено. И если правительство будет сформировано в ближайшее время, то поток «из тени в свет» пойдет по возрастающей. А там глядишь, и проявятся тенденции к выздоровлению нашей экономики от долларовой зависимости. Хоть деньги и стали поступать на счета банков, но любовь к «живым зеленым» остается главным увлечением отечественного бизнеса. Только в феврале наличной валюты было куплено на сумму более 711 млн. долл. Большая их часть пошла на обслуживание все той же «теневой экономики». Но в отличие от предыдущего года, покупка осуществлялась в условиях снижения курса доллара.

И еще один показатель. В феврале объем банковских депозитов увеличился на 977,4 млн. грн., с начала года - на 2,27 млрд. грн. Прирост вкладов был бы большим, если бы деньги не снимали юридические лица. Так, в феврале население разместило на счетах в банках почти 3,7 млрд. грн., а юрлица изъяли 2,7 млрд. грн., причем в основном с валютных вкладов. При этом наметилась тенденция продажи этой самой валюты, которая была «придержана» юрлицами до лучших времен. Об этом свидетельствует увеличение объема сделок на межбанке.

Что касается роста вкладов, то вспомнить о банках население сподвигнула стабильность курса доллара. И хотя опасения еще имеют место быть, но альтернативы депозитам нет. А «зеленый», даже если лежит под подушкой из вредности, все равно обесценивается. Но на сегодня гривневые вклады растут значительно быстрее, чем валютные. По ним ставки выше, что является основным фактором при выборе типа депозита.

А теперь о том, как дают в долг. По данным Нацбанка, в феврале объем предоставленных кредитов вырос на 185 млн. грн. При этом займ юридических лиц вырос на 3,056 млрд. грн., а населения – сократился на 2,87 млрд. грн. Но прежде, чем радоваться за вложения в экономику, стоит вспомнить, что в перечень юрлиц, которым предоставлялся кредит, входят и структуры «Нафтогаза», им выделялась «помощь» для расчета за российский газ. С учетом этого можно сказать, что реальный рост кредитования юридических лиц составил не более 300-400 млн. грн.

В целом, сейчас банки максимально сконцентрировали свои усилия на возврате денег по кредитам со стороны населения. Что касается юрлиц, то это сделать намного сложнее, а в некоторых случаях просто невозможно. Покрыть убытки по займам юридических лиц можно только за счет возврата средств населением, при этом появляется возможность заново кредитовать бизнес.

А теперь о золотовалютных резервах. Конечно, здесь нас подкачали расчеты за газ. И хотя в отдельные дни НБУ выкупал валюту на межбанке для пополнения закромов, которые значительно оскуднели, ситуация не изменилась к лучшему. Так, по итогам февраля валютные резервы Украины сократились более чем на 1 млрд долл. – до 25,2 млрд. долл. Быстро компенсировать потери поможет очередной транш МВФ. Но можно обойтись и без этого. Более надежный валютный ресурс – массовый приток денег из оффшоров. Намеки на это есть, дело за временем…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)