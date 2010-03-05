Межбанк: доллар слегка подрос

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9730/7,9860, к 12:00 сузился спрэд 7,9750/7,9810. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях – 7,9770/7,9800 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9800.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2671/0,2776, к 12:00 цены поднялись до 0,2675/0,2677. К закрытию цены снизились до 0,2673/0,2676. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,8175 (+0,0150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в очень узком диапазоне 1,3570/1,3605. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8255/10,8460, к 12:00 цены ушли вверх 10,8395/10,8505. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,8355/10,8440.