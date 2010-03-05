В Украине предложение инвалюты превысило спрос

В прошлом месяце на межбанковском валютном рынке Украины впервые с сентября 2008 года наблюдалось превышение предложения иностранной валюты над спросом.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

В Нацбанке объясняют, что улучшению ситуации «способствовало приближение объемов поступлений иностранной валюты в интересах резидентов к их переводам за границу», что позволило НБУ как минимизировать свои отрицательные валютные

интервенции, так и пополнять в последние дни месяца международные резервы за счет выкупа избытка предложения на межбанковском рынке.

Также Нацбанк напоминает, что в начале февраля с его помощью были поддержаны платежи по внешним контрактам НАК «Нафтогаз Украины».

Общее улучшение ситуации на валютном рынке позволило Нацбанку уменьшить количество целевых аукционов для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц для погашения ими задолженности по валютным кредитам. На аукционах в феврале было продано 33,5 млн. долл. США, 0,1 млн. евро и 1 млн. швейцарских франков.

Рост предложения иностранной валюты способствовал укреплению гривни как на

межбанковском, так и наличном сегменте валютного рынка. На протяжении месяца

курс безналичной гривни относительно доллара США укрепился на 0,43% – до 7,9788

грн./долл., а наличной гривни по операциям продажи долларов – на 1,09%, до 8,0135 грн./долл.

Официальный курс гривни в феврале укрепился относительно доллара США на 0,14%,

до 7,99 грн./долл., к евро – на 3,78%, до 10,7777 грн./евро, а к российскому

рублю – снизился на 0,89%, до 2,6587 грн./10 рублей.