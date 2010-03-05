НБУ утвердил Положение о порядке регистрации иностранных инвестиций

Национальный банк Украины утвердил Положение о порядке государственной регистрации НБУ иностранных инвестиций.

Это предусмотрено Постановлением НБУ „О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины” (регистрация в Минюсте - 1 марта 2010 г. под №195/17490), текстом которого располагает УНИАН.

Положение предусматривает, что иностранный инвестор в срок, не превышающий 30 дней с даты осуществления иностранной инвестиции, должен подать в НБУ ряд документов для ее регистрации.

Регистрация иностранных инвестиций предусмотрена украинским законодательством с 24 ноября 2009 года, со дня вступления в силу закона, которым Нацбанк обязывался разработать и принять соответствующее Положение.

НБУ обращает внимание на то, что для иностранных инвестиций, которые были осуществлены в Украину в период с 24 ноября 2009 г. до даты вступления в силу Постановления №762, началом отсчета 30-ти дневного срока считается не дата их фактического осуществления, а дата вступления в силу Постановления №762.

Кроме того, указанным постановлением внесены изменения в Положение о порядке иностранного инвестирования в Украину. В частности, инвестиционным будет считаться только тот вклад, который осуществлен иностранным инвестором – юридическим лицом без права уменьшения суммы вклада.

Из Положения исключено требование относительно обязательного использования счета торговца ценными бумагами по операциям осуществления/возврата портфельных инвестиций.

Постановлением №762 также вносятся изменения в Положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой. В частности, по сравнению с предыдущей редакцией, предусмотрена возможность купли иностранной валюты с целью выполнения уполномоченным банком собственных обязательств по депозитным операциями в иностранной валюте исключительно в части возвращения процентов по вкладам (депозитам) в иностранной валюте.

Действие этой нормы распространяется на все операции уполномоченного банка относительно возвращения вкладов (депозитов) в иностранной валюте, которые будут осуществляться на основании договоров банковского вклада (депозита), заключенных или пролонгированных после вступления в силу Постановления №762. «То есть, покупка уполномоченным банком иностранной валюты с целью выплаты клиенту суммы вклада (депозита), размещенного в иностранной валюте, в этих случаях запрещается. Эта операция должна осуществляться уполномоченным банком за счет собственных средств в иностранной валюте», - говорится в сопроводительном письме к Постановлению №762.

Постановление №762 вступает в силу со дня его официальной публикации.