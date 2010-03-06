Экономический форум СНГ обсудил вопросы создания зоны свободной торговли

В рамках 45-го Международного экономического Форума государств-участников Содружества Независимых Государств, который прошел в Москве 5 марта, рассмотрено 16 вопросов сферы многостороннего экономического сотрудничества в рамках СНГ, в числе которых перспективы экономического развития государств - участников СНГ и подготовка договора о зоне свободной торговли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

По словам руководителя украинской делегации, министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА, также рассмотрена деятельность Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ. В отчете о работе Совета были представлены основные направления его деятельности и очерчены приоритеты на текущий год.

Кроме того, участники заседания обсудили состояние национальных систем научно-технической информации в государствах-участниках СНГ.

«Основной задачей проведения этого анализа является обобщение опыта формирования и функционирования национальных систем научно-технической информации с целью активизации межгосударственного обмена, информационного обеспечения научных исследований в приоритетных сферах, информационно-аналитического сопровождения межгосударственных программ и проектов в инновационной сфере и формирования системы научно-информационного обеспечения инновационной деятельности в государствах - участниках СНГ», - подчеркнул Б.ДАНИЛИШИН.

В рамках работы Форума министр экономики Украины провел встречу с руководителями представленных стран, во время которой обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.