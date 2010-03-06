Цена на золото стабилизировалась

Цена на золото на торгах в пятницу в Нью-Йорке стабилизировалась после снижения, вызванного сильной статистикой от министерства труда США по уровню безработицы в феврале, пишет интернет-издание The Wall Street Journal, сообщает РИА Новости

В ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже апрельский фьючерс на золото незначительно дорожает - на 30 центов, или 0,02%, до 1133,3 доллара за тройскую унцию. Сразу после публикации статданных по рынку труда апрельский контракт на поставку металла потерял в цене, опустившись до 1127,5 доллара за унцию.

"В итоге мы вернулись к тем же показателям, с которых начались утренние торги, - отмечает старший стратег по рынку Olympus Futures Чарльз Недос (Charles Nedoss). - Отчет по безработице не стал фейерверком, которого все ждали".

Уровень безработицы в США в феврале 2010 года остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем и составил 9,7%, сообщило в пятницу Минтруда США. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики за отчетный месяц сократилось на 36 тысяч.

Данные показатели оказались лучше ожиданий аналитиков, опрошенных интернет-порталом dailyFX.com, которые прогнозировали, что число безработных в феврале составит 9,8% трудоспособного населения США, а экономика, исключая сельскохозяйственный сектор, потеряет 40 тысяч рабочих мест против 20 тысяч месяцем ранее.

Динамика цены на золото в целом соответствовала движению курса евро к доллару. Так, евро подешевел до 1,3530 доллара за евро против наблюдавшегося за две минуты перед публикацией отчета курса 1,3577 доллара за евро.