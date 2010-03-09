Европейский валютный фонд?..

Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает идею создания Европейского валютного фонда для оказания финансовой помощи странам Евросоюза, сообщает РИА Новости.

"Я считаю это правильным", - сказала она в понедельник журналистам в Берлине.

По ее словам, в ближайшее время необходимо продолжать начатую дискуссию по этому вопросу. Ранее уже несколько европейских официальных лиц, в частности, президент Италии Джорджио Наполитано и министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в связи с финансовым кризисом в Греции заявили о необходимости создания Европейского валютного фонда по аналогии с МВФ.

"Необходимо обдумать, что страны европейского пространства могут сделать в этой ситуации для того, чтобы помочь самим себе", - считает канцлер.