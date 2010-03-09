Китай намерен продолжить кредитование США

Китай призывает не политизировать ситуацию вокруг уменьшения своих валютных резервов в США, объясняя их сокращение рыночными интересами, заявил во вторник глава Государственного валютного управления КНР, заместитель главы Народного банка Китая И Ган, сообщает РИА Новости.

По данным Минфина США, в декабре 2009 года вложения Китая в американские казначейские облигации сократились по сравнению с апрелем на 34,2 миллиарда долларов - до 755,4 миллиарда долларов. Таким образом, Китай впервые с сентября 2008 года уступил место крупнейшего кредитора США Японии.

"Это (вложение КНР в американский госдолг) - действия рыночного характера, и мы бы не хотели политизировать их", - заявил И Ган на пресс-конференции в Пекине. По его замечанию, Китай является "ответственным инвестором" и вложения в американскую экономику со стороны Поднебесной "полностью способны принести выгоду обеим сторонам".

"Американский рынок облигаций имеет для нас важное значение, покупать или продавать эти финансовые документы - вопрос, который требует обсуждения и принятия решений каждый день", - прокомментировал китайский чиновник опасения США о сокращении Пекином закупок облигаций госзайма Вашингтона.

На протяжении 2009 года китайские ученые и политики неоднократно выражали обеспокоенность тем, что страна вкладывает слишком значительную часть своих золотовалютных резервов в американский госдолг. КНР опасается, что эти вложения могут обесцениться в случае роста инфляции в США из-за антикризисных мер администрации Барака Обамы.