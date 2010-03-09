Золото подешевело

Золото в понедельник 8 марта подешевело на фоне роста курса американского доллара против японской иены, сообщает k2kapital.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, апрельские фьючерсы на поставку золота снизились на $11,20 до $1124 за тройскую унцию. В ходе торгов цена на золото колебалась в диапазоне $1118,50-$1138 за унцию.

Фьючерсы на поставку серебра подешевели на $0,09 до $17,26 за тройскую унцию. Апрельские фьючерсы на поставку платины выросли на $21 до $1600,10 за тройскую унцию. Июньские фьючерсы на поставку палладия закрылись снижением на $5,35 до $471,35 за унцию. Медь закрылась без значительных изменений на отметке $3,40 за фунт.