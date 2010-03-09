МВФ: греческий финансовый кризис не повторится

Глава Международного валютного фонда /МВФ/ Доминик Стросс-Кан считает, что кризис государственных финансов Греции не повторится в других странах зоны евро, имеющих высокий уровень государственной задолженности, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Об этом директор-распорядитель МВФ заявил в опубликованном накануне интервью британским СМИ.

В последнее время на финансовых рынках возникли опасения, что вслед на Грецией на грани дефолта могут оказаться другие страны с высоким уровнем госдолга, такие как Испания и Португалия. Глава МВФ не верит этим слухам, которые вызвали падение курса евро и подстегнули игру на его понижение со стороны спекулятивных фондов.

"Вы можете добавить в этот список все страны, входящие в зону евро, чтобы испугать людей по поводу всего на свете. Я не думаю, что это произойдет, - сказал Д.Стросс-Кан. - Сейчас у нас проблемы с Грецией. У нас сейчас нет проблем Испанией... Никто не знает, что произойдет завтра утром, но нет оснований полагать, что проблема перекинется на Испанию или Португалию", - сказал он.

Глава МВФ считает, что странам еврозоны самим удастся решить бюджетные проблемы Греции, и Афинам не придется прибегать к займу МВФ, чтобы рефинансировать долги по своим облигациям, срок погашения которых истекает в ближайшие месяцы.

"Страны еврозоны хотят решить эту проблему самостоятельно, и я понимаю эту позицию", - сказал Д.Стросс-Кан, бывший министр финансов Франции. "Если будет необходима дополнительная помощь, мы ее окажем, но пока что я думаю, что европейцы смогут сами справиться с этой проблемой", - добавил глава МВФ.

Государственный долг Греции составляет около 300 млрд евро, что превышает ее ВВП. В нынешнем году, чтобы рефинансировать долг по истекающим облигациям, Греции необходимо сделать новые займы на 53 млрд евро, причем 20 млрд евро должны быть получены до конца мая. Помощь в решении этой проблемы Греции обещали оказать канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози.