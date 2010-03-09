МВФ: Африка выходит из финансового кризиса

Африка выходит из мирового финансового кризиса и может достичь экономического роста в 4,5 проц в этом году, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Об этом заявил накануне в столице Кении - Найроби директор-распорядитель Международного валютного фонда /МВФ/ Доминик Стросс-Кан, выступая в столичном университете.

"По всему континенту мы можем видеть признаки возрождения торговли, роста экспорта, банковских кредитов и коммерческой активности, - сказал он. - В 2010 году ожидается рост примерно в 4,5 процента. В Африке идет восстановление, но многое зависит от возобновления глобального экономического роста, которое еще находится на начальной стадии."

Хотя Африка находится в ограниченной зависимости от мировых финансовых рынков, страны этого континента страдают от сокращения объемов торговых и финансовых потоков, а также от уменьшения денежных переводов домой африканцев, живущих за рубежом. По данным МВФ, экономический рост в странах Африки южнее Сахары сократился в 2009 г до 2 проц с прежних 5-7 проц в год.

"В других частях света этот кризис выражается в том, что вы можете потерять работу или дом, - отметил глава МВФ. - В Африке вы можете потерять свою жизнь или жизнь своего ребенка." Он заметил, что многие африканские государства способствовали предотвращению более серьезных последствий применяя здравую финансовую политику еще до кризиса.

Скачки цен на сырье, нестабильность, стихийные бедствия и излишняя зависимость от помощи и переводов эмигрантов остаются основными факторами риска, указал глава МВФ. Налоговая политика призвана повышать сопротивляемость потрясениям, тем более что на континенте растет неравенство.

В этой связи МВФ предложил создать "Зеленый фонд" размером в 100 млрд долл к 2020 г для сглаживания воздействия перемен климата.