Украина войдет в ЕЭП только на условиях ВТО

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина войдет в Единое экономическое пространство (ЕЭП) только на условиях Всемирной торговой организации (ВТО), членом которой она является, и в связи с этим нужно, чтобы остальные участники ЕЭП тоже вошли в ВТО.

Об этом глава государства заявил в интервью российскому телевидению в программе "Вести в субботу".

"Мы очень сильно отстали от этого процесса (создания ЕЭП), объективно нужно сказать. Кроме того, Украина стала членом ВТО, сегодня вхождение Украины в это пространство возможно только на условиях ВТО. Мы хотим, чтобы как можно скорее наши партнеры вошли в ВТО", - цитирует В.ЯНУКОВИЧА РИА Новости.

Он отметил, что "эта тема (вступления в ЕЭП) остается актуальной".

Как сообщал УНИАН, Президенты России, Беларуси и Казахстана на встрече в Алма-Ате 19 декабря 2009 г. договорились создать Единое экономическое пространство к 1 января 2012 года, а Таможенный союз трех стран заработал уже с 1 января 2010 года.