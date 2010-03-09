Курс доллара в банках понизился – 7,97/8,01 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн./долл., что на 0,2% дешевле, по сравнению с 8 марта, продают – по 8,01 грн./долл., что на 1,2% дешевле. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 7,99-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках понизился на 0,3% по сравнению с 8 марта и сегодня составляет 10,79/10,92 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,69-10,87 грн./евро, по продаже – в пределах 10,87-11,01 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 5 марта понизился на 0,9% и сегодня составляет 0,2618 грн./рубль, продажи – повысился на 0,3% - до 0,2689 грн./евро. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,97 грн./долл., курс без изменений со вчерашнего дня, продажи – 8,01 грн./долл., на 3% дешевле.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 8,00-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева почти не изменился по сравнению с 8 марта и сегодня составляет 10,80/10,91 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,70-10,87 грн./евро, по продаже – в пределах 10,88-11,00 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 8 марта понизился на 1,3% и сегодня составляет 0,2608 грн./рубль, продажи – почти не изменился – 0,2689 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,98/8,009 грн., евро – 10,80/10,90 грн., рубль – 0,2640/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,95/8,02 грн., евро – 10,60/11,10 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,95/8,005 грн., евро – 10,70/10,95 грн., рубль – 0,2630/0,2690 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 9 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,9838, к евро – 10,843597, к российскому рублю – 0,26758.