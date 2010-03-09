Исландские банки надеются на помощь немецких

Банки Исландии, пострадавшие в результате кризиса, надеются поправить дела с помощью немецких финансовых институтов. В Рейкьявике им предлагают стать совладельцами исландских банков, сообщает газета Handelsblatt, сообщает Немецкая волна.

"Было бы желательно, чтобы Deutsche Bank участвовал в капитале нашего банка", - заявил изданию глава правления исландского банка Arion Финнур Свейнбьёрнссон.

Банк Arion стал преемником банка Kaupthing, национализированного в 2008 году в рамках государственных мер по преодолению финансового кризиса. В свою очередь министр экономики Исландии Гильфи Магнуссон также подчеркнул, что в среднесрочной перспективе было бы весьма желательно, чтобы зарубежные финансовые институты стали совладельцами местных банков.

Немецкие банки вряд ли сочтут привлекательными предложения Исландии

Агентство Reuters отмечает, что пока ни один из немецких банков не отреагировал на инициативу Исландии. Эксперты сомневаются в том, что финансовые институты Германии сочтут такое предложение привлекательным. В то же время источники в Commerzbank подтвердили сообщения о том, что в настоящее время с представителями исландских финансовых кругов ведутся переговоры. По словам источников, обсуждаются самые различные варианты.

Исландия с населением около 300 тысяч человек как никакая другая страна ощутила на себе последствия мирового экономического и финансового кризиса. Банкротство государства удалось предотвратить путем национализации банков с помощью миллиардных зарубежных кредитов. В результате краха финансовой системы Исландии больше всего пострадали немецкие банки, так как именно они занимают ведущие позиции по объему кредитов, ранее предоставленных исландским финансовым институтам.