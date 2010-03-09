Инфляция в Украине в феврале к январю составила 1,9%

В Украине инфляция в феврале 2010 г. по отношению к январю составила 1,9%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 3,7%, к февралю 2009 года – 11,5%, в январе–феврале 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, инфляция составила 11,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Согласно сообщению, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в феврале т.г. к февралю 2009 года выросли на 13,4% (в январе-феврале т.г. к январю-февралю 2009 года - выросли на 12,2%), в частности, на пищевые продукты - на 13% (к январю-февралю 2009 г. - на 11,6%), хлеб и хлебопродукты - на 10% (9,5%), в том числе, на хлеб - на 10% (10,2%), макаронные изделия - на 6,9% (7,2%), кондитерские изделия из муки – 13,2% (12,5%), мясо и мясопродукты - на 2,5% (3%), рыбу и рыбопродукты - на 4,7% (6,1%), молоко, сыр и яйца - на 26,6% (22,2%) (в том числе на молоко - на 28,7%, сыр и творог - на 28%, на яйца – на 22,9%), на масло и жиры – выросли на 14,5% (15,2%), в том числе на масло сливочное - выросли на 31,7%, масло подсолнечное – на 18% , на другие пищевые животные жиры – снизились на 4,4%.

Цены на фрукты в феврале т.г. к февралю 2009 года выросли на 0,9% (в январе-феврале т.г. к январю-февралю 2009 года снизились на 2,1%). На овощи цены выросли на 15,7% (в январе-феврале т.г. к январю-февралю 2009 года – выросли на 7,8%), в том числе на картофель – на 9,7% (выросли на 0,2%). На сахар - выросли в 3,3 раза (в 3,2 раза), кондитерские изделия сахаристые - на 24,9% (24,8%), безалкогольные напитки – 14,1% (16,9%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в феврале 2010 года к февралю 2009 года подорожали на 35,7% (в январе-феврале т.г. к январю-февралю 2009 года - на 36,7%), цены на одежду и обувь выросли на 5,3% (5,9%), в том числе на одежду - на 5,1%, обувь - на 5,8%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в феврале т.г. к февралю 2009 года подорожали на 6% (в январе-феврале т.г. к январю-февралю 2009 года - на 6,3%), в том числе квартплата выросла на 20,1% (20,6%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 2,9% (3,6%), канализацию - на 25,6% (27,2%), воду – 18,3% (19,5%), цены на электроэнергию и природный газ в феврале не изменились (не изменились), на горячую воду и отопление - выросли на 5,3% (5,3%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в феврале т.г. к февралю 2009 года выросли на 7,2% (в январе-феврале т.г. к январю-февралю 2009 года - на 8,6%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 4,6% (5,5%), домашний текстиль - на 9,4 (10,4%), бытовая техника - на 4,9% (5,6%).

Стоимость услуг здравоохранения в феврале 2010 года к февралю 2009 года возросла на 10,3% (в январе-феврале т.г. к январю-февралю 2009 года - на 12,6%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования - на 10,2% (13,5%), амбулаторные услуги подорожали на 11,8% (12,9%).

Цены в транспорте в феврале т.г. к февралю 2009 года выросли на 15,5% (в январе-феврале т.г. к январю-февралю 2009 года - на 15,7%), в том числе на покупку транспортных средств - выросли на 4,3% (5,5%), на топливо и масла – выросли на 36% (37,3%), транспортные услуги – выросли на 11,8% (11,3%) (пассажирский железнодорожный транспорт - на 15,8% (15,9%), пассажирский автодорожный транспорт - на 11% (10,3%).

Цены в сфере связи в феврале 2010 г. снизились на 4,3% (в январе-феврале т.г. к январю-февралю 2009 года – снизились на 0,4%), почтовые услуги не изменились (не изменились), стоимость телефонных и телефаксовых услуг снизилась на 4,2% (выросла на 0,1%).

Цены в сфере отдыха и культуры в феврале т.г. выросли на 6,3% (в январе-феврале т.г. к январю-февралю 2009 года – на 7,1%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась в феврале т.г. на 1,9% (снизилась на 1,7%), стоимость отдыха и услуг культуры выросла - на 11,1% (выросла на 12,2%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 11,1% (12,3%).

Цены в сфере образования в феврале 2010 года к февралю 2009 года выросли на 14,7% (в январе-феврале т.г. к январю-февралю 2009 года - на 14,8%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 8,1% (8,4%), среднее образование - на 13,9% (13,9%), стоимость высшего образования увеличилась на 16,9% (16,9%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в феврале т.г. к февралю 2009 года выросла на 8% (в январе-феврале т.г. к январю-февралю 2009 года - на 8,3%).

Справка УНИАН. В Украине инфляция в декабре 2009 г. по отношению к ноябрю составила 0,9%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 12,3%. В январе–декабре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года инфляция составила 15,9%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).