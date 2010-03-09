Резкий рост потребительских цен связан с сезонными факторами

Резкий рост потребительских цен в Украине в феврале т.г. связан с сезонными факторами. Так прокомментировал УНИАН обнародованные Госкомстатом февральские данные по инфляции директор аналитического департамента инвестиционной компании Foyil Securities Агшин МИРЗАЗАДЕ.

"Как мы ожидали, инфляционное давление возникло в связи с дефицитом некоторых продуктов питания, в том числе сахара", - отметил он.

По мнению А.МИРЗАЗАДЕ, инфляция в дальнейшем также может вырасти в результате повышения тарифов на коммунальные услуги для населения. "Мы сохраняем прогноз инфляции на 2010 год на уровне 9,7%", - отметил аналитик.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2010 года, по сравнению с январем, инфляция составила 1,9%, с начала года – 3,7%. Согласно данным Госкомстата, инфляция в феврале т.г. по сравнению с февралем 2009 г. составила 11,3%.