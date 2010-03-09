Евро дешевеет к доллару

Евро снижается в цене по отношению к доллару на торгах во вторник на фоне стремления игроков на рынке зафиксировать прибыль перед встречей премьер-министра Греции Йоргоса Папандреу и президента США Барака Обамы, а также с главой американского Минфина Тимоти Гайтнером сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство MarketWatch.

На торгах во вторник доллар укрепился по отношению к евро до 1,3594 доллара за евро против 1,3631 доллара за евро днем ранее. В то же время, доллар подешевел по отношению к иене до 89,80 иены за доллар против 90,30 иены за доллар по итогам торгов в понедельник. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США увеличился на 0,19% - до 80,59 пункта.

По мнению участников валютного рынка, опрошенных агентством MarketWatch, пока еще сложно сказать, является ли данное снижение курса евро завершением наметившейся в начале текущего месяца коррекции, однако долгосрочные перспективы евро по-прежнему остаются мрачными из-за сохраняющихся опасений по поводу ситуации с бюджетами и общей экономической обстановкой в отдельных странах еврозоны, в частности - Греции.

"Люди не хотят приобретать евро или фунт стерлингов", - отмечает старший трейдер Mizuho Corporate Bank Мамору Араи (Mamoru Arai). "Прогнозы по ним достаточно слабые", что связано с опасениями по поводу экономических проблем стран еврозоны, а также с растущим дефицитом бюджета в Великобритании, считает Араи.

В то же время укрепление иены по отношению к доллару аналитики склонны объяснять репатриацией прибылей японскими компаниями перед окончанием финансового года.

"Компании могут репатриировать в марте около 1,5 триллиона иен (16,6 миллиарда долларов) прибыли, полученной в зарубежных подразделениях, - считает старший стратег по валюте JPMorgan Chase & Co. Тору Сасаки (Tohru Sasaki). - Необходимо помнить о высокой доле вероятности укрепления иены, по крайней мере временного".