В Украине базовая инфляция с начала года составила 1,6%

Базовая инфляция в Украине в феврале 2010 года против января составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 1,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

При этом в Госкомстате отметили, что в феврале 2009 года против января 2009 года базовая инфляция составляла 2,7%, в январе-феврале 2009 года – 5,6%, в целом за 2009 год (к декабрю 2008 года) – 14,9%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, в Украине инфляция в феврале 2010 г. по отношению к январю составила 1,9%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 3,7%, к февралю 2009 года – 11,5%, в январе–феврале 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, инфляция составила 11,3%.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года), в 2009 году – 12,3% (декабрь 2009 года к декабрю 2008 года).