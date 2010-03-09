Moody's готово понизить рейтинги британских банков

Кредитные рейтинги британских банков, которые не улучшили свое положение после прекращения государственной помощи, могут быть снижены, сообщает рейтинговое агентство Moody`s Investors Service, сообщает k2kapital.

Рейтинги долговых обязательств некоторых крупных банков Великобритании в последнее время поддерживались за счет предположений, что Центробанк страны предложит дополнительное финансирование, чтобы избежать их разорения, как это уже было сделано во время финансового кризиса. Но теперь вероятность подобного сценария, по мнению экспертов агентства, все ниже.

На сегодняшний день под риском скорого снижения рейтингов находятся два британских банка - Royal Bank of Scotland Group и Lloyds Banking Group. Правительство Великобритании владеет 85% акций RBS и 41% акций Lloyds. Оно уже выделило 1 трлн. фунтов ($1,5 трлн.) для поддержки банков во время кризиса.