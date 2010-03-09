S&P не стало понижать кредитный рейтинг Исландии

Суверенный кредитный рейтинг Исландии остается без изменений, несмотря на нежелание большинства граждан выплачивать долги иностранным кредиторам, сообщило в понедельник рейтинговое агентство Standard & Poor`s, сообщает k2kapital.

В распространенном S&P пресс-релизе говорится, что по мнению агентства "результаты референдума не являются прямым отказом от международных обязательств Исландии", а "просто отражают недовольство финансовыми условиями двустороннего кредита".

На проведенном в субботу референдуме граждане Исландии подавляющим большинством высказались за отказ выплатить Великобритании и Нидерландам 3,9 млрд. евро ($5,3 млрд.) в качестве компенсации за потери, понесенные британскими и голландскими вкладчиками из-за краха Icesave.

На сегодняшний день S&P оценивает суверенный кредитный рейтинг Исландии на уровне BBB-/A-3, что является самым низким показателем. Однако к концу апреля рейтинг может быть понижен, если переговоры страны с Великобританией и Нидерландами зайдут в тупик.