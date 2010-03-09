PwC: Британии надо сократить господдержку экономики

Великобритании необходимо сократить программу поддержки экономики за счет средств бюджета еще на 20 миллиардов фунтов по сравнению с тем, что заложено в планах правительства на 2013-2014 финансовый год, говорится в докладе компании PricewaterhouseCoopers, опубликованном во вторник, сообщает Рейтер.

Министр финансов Алистер Дарлинг должен представить окончательный бюджет в текущем месяце. Рынки требуют, чтобы он рассказал о том, как будет сокращать рекордный дефицит бюджета страны, если лейбористы победят на выборах, которые состоятся до июня.

Доклад PwC свидетельствует о некотором прогрессе по сравнению с последним экономическим прогнозом компании, выпущенном перед публикацией предварительного отчета по бюджету в декабре. Тогда PwC посчитала, что фискальные меры необходимо урезать на 26 миллиардов фунтов.

Однако по мнению PwC, министерство финансов Великобритании все еще слишком оптимистично настроено, надеясь на то, что возрождение экономического роста поможет сократить дефицит. PwC предсказывает, что рост британской экономики составит 1 процент в текущем году и 2,5 процента в 2011 году, тогда как Минфин ожидает роста на 1-1,5 процента и 3,25-3,75 процента соответственно.

"Наши прогнозы основаны на более осторожной, чем у Минфина, оценке возможного среднесрочного роста, - сказал директор PwC по вопросам макроэкономики Джон Хауксворт. - Следовательно, государственные заимствования могут в среднесрочный период превысить уровень, ожидаемый министерством финансов, а это означает, что при госдолге, который, вероятно, превзойдет 80 процентов ВВП в 2014-2015 году, может в конце концов возникнуть нежелательная реакция рынка облигаций, которая значительно повысит стоимость погашения этого растущего долга".

Ни лейбористы, ни оппозиционеры-консерваторы, немного опережающие первых в опросах общественного мнения, не разъясняют, какое сочетание повышения налогов и сокращения расходов они будут использовать для приведения в порядок бюджета.