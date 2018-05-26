Инфляция в Украине: отечественное ноу-хау

Не успела страна отгулять 8 марта, как Госкомстат с несвойственной для него в последнее время оперативностью проинформировал, что инфляция в стране растет. Причем, данную статистику можно назвать экономическим чудом. По всем законам, прописанным в учебниках, рост инфляции напрямую связан с увеличением денежной базы и массы. В Украине все наоборот. По итогам 2009 года денежная масса вообще сократилась, а денежная база выросла крайне незначительно. За два месяца 2010 года денежная база «усохла» на 1,1%, а денежная масса - на 2,18%. При этом в феврале т.г. инфляция составила 1,9% против января, а по сравнению с февралем 2009 года – 11,3%, с начала текущего года - 3,7%. С такими темпами годовую инфляцию вряд ли удастся удержать на уровне ниже 12%. Скорее всего, она приблизится к отметке 17%.

Чтобы понять природу отечественного чуда, стоит вспомнить о масштабах «теневой» экономики - порядка 60% всего оборота. Правда, благодаря «тени» Украина в тяжелом 2009-ом не обанкротилась, но на сегодня именно она, "тень", формирует инфляцию. А по мере выхода денег «в свет» рост инфляции ускорится.

В феврале 2010 года по сравнению с январем больше всего подорожали овощи (на 17%), но это - сезонная специфика. Также к ней можно отнести снижение цен на мясо (на 0,4%). Как правило, в начале года спрос на мясопродукты падает, при этом поставки увеличиваются. Как результат – продукт дешевеет. Данный эффект экономисты любят называть «невидимой рукой рынка». Да плюс к этому, предпасхальный пост, которого очень многие верующие украинцы стараются придерживаться, как минимум, исключая из рациона мясо.

А вот рост цен на сахар в феврале против января на 17,8% - это уже «видимая рука» государственного управления. Если сравнить динамику стоимости этого сладкого продукта, то в феврале 2010 к февралю 2009 года рост составил 133% - рекордный показатель для нашей экономики. Теперь цена на сахар в Украине является одной из самых высоких в мире, и это при том, что производство и сырье собственные. Во многом к такому положению дел привела проводимая многими правительствами политика «поддержки» сахаропроизводителей. В этой сфере созданы абсолютно нерыночные условия, себестоимость производства необоснованно завышена, немалую лепту внес и запрет на импорт тростникового сахара… И до тех пор, пока власть не изменит свое отношение к сахароварам, перманентный рост цен не избежать.

К сожалению, не удалось избежать роста цен и на бензин. По итогам февраля топливо подорожало на 5,1% против января и на 36% в отношении февраля 2009 года. Если в феврале ситуацию можно объяснить ростом стоимости нефти на мировых площадках, то сравнительная динамика с 2009 годом выглядит достаточно странно – тогда в мире нефть безудержно дешевела. Специфика ценообразования на бензин у нас настолько запутанная, что остается только удивляться: дорожает нефть – дорожает бензин, нефть дешевеет – бензин продолжает дорожать. Антимонопольный комитет, несмотря на грозные заявления, явно не дорабатывает в этой сфере.

Есть еще новости от Госкомстата. По итогам февраля 2010 года цены на телефонную связь упали на 8,2% по сравнению с январем и на 4,4% против февраля 2009-го. Конкуренция на рынке усиливается, внедрение новых технологий все больше толкает стоимость услуг в данной сфере вниз. В этой связи печально выглядит будущее Укртелекома. В свое время, по политическим соображениям, предприятие не было продано, а теперь оно все больше начинает смахивать на «чемодан без ручки». Старые и громоздкие монстры нынче не в цене...

Вывод напрашивается один: ни что так не расстраивает население, как рост цен, а бизнес - их падение…

Наталья Щербатюк, аналитик Украинского аналитического центра (для УНИАН)