Межбанк закрылся снижением котировок: доллар - 7,97/7,98 грн.

: – 7,9755/7,9805 грн./долл.

Киев. 9 марта. УНИАН. Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9715/7,9860 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9775/7,9820 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9755/7,9805 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 10:00 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,98 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2683/0,2688 грн./рубль, к 12:00 цены понизились до 0,2681/0,2683 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2680/0,2682 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 29,7975 рублей за доллар (-0,02).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3619/1,3621 долл./евро, а к 15:00 упали до 1,3563/1,3565 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8585/10,8820 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,8415/10,8510 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли значений 10,8180/10,8280 грн./евро.