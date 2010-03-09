НБУ дал указание банкам подготовиться к наводнению

Национальный банк Украины попросил коммерческие банки оценить ситуацию, которая может возникнуть в случае наводнения.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №11-212/1141-3465, текстом которой располагает УНИАН.

“С целью преодоления возможных последствий весеннего наводнения 2010 года и обеспечения нормального функционирования банковской системы предлагаем руководителям банков оценить ситуацию, которая может сложиться в результате наводнения в районах размещения банковских учреждений, и, при необходимости, принять соответствующие меры по обеспечению их надлежащей работы и сохранности банковских ценностей”, - сказано в телеграмме.