Инфляцию в феврале вызвало подорожание продуктов

Наибольшее влияние на общий уровень инфляции в феврале 2010 года оказал сезонный рост цен на отдельные группы продовольственных товаров, в то время как незначительное повышение тарифов на услуги существенно не повлияло на динамику цен.

Об этом говорится в комментарии министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА, размещенном на сайте Министерства экономики.

Он, в частности, отметил, что повышение потребительских цен на хлеб и хлебопродукты на 3% обусловлено ростом расходной составляющей - тарифов на электроэнергию.

Увеличение цен на сахар на 17,8% (в январе - на 14,7%) произошло как в результате действия объективного фактора – высокого уровня цен на мировом рынке, так и под воздействием попыток производителей обеспечить покрытие недополученной прибыли в предыдущие периоды.

Вместе с тем, отметил Б.ДАНИЛИШИН, факторами, сдерживавшими развитие инфляционных процессов в феврале, стали: получение второй год подряд рекордного урожая зерновых культур (53,3 млн. тонн в 2008 году и 46 млн. тонн в 2009 году); сужение спроса населения, которое связано со свертыванием потребительского кредитования; возвращение вкладов граждан в банковскую систему, что сокращало ликвидность на потребительском рынке, сдерживая развитие инфляционных процессов.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в феврале 2010 года по сравнению с январем инфляция составила 1,9%, с начала года – 3,7%.