НБУ снизил ставки рефинансирования по кредитам овернайт

Национальный банк Украины снизил ставки рефинансирования по кредитам овернайт.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №14-101/999-3527, текстом которой располагает УНИАН.

Кредиты овернайт под обеспечение (государственными облигациями Украины) Нацбанк будет выдавать с 10 марта 2010 года под 12,5% годовых (прежняя ставка – 15,5%), без обеспечения (бланковые) – под 13,5% (прежняя ставка – 17%).

Как сообщал УНИАН, объем рефинансирования Нацбанком коммерческих банков в январе т.г. составил 1,4 млрд. грн. по средневзвешенной ставке 13,1% годовых.

В феврале т.г. объем операций по рефинансированию составил 1,6 млрд. грн. (с начала года – 3 млрд. грн.).

Справка УНИАН. В 2009 году объем выданных НБУ кредитов коммерческим банкам и другим заемщикам увеличился на 22% и на 1 января 2010 года составил 74,025 млрд. грн.