Снижение процентов по кредитам будет не ранее 2011 г.

Банковская система Украины еще очень далека от формирования справедливого уровня резервов в целом по системе, поэтому ожидать принципиального снижения процентной политики можно не ранее 2011 г.

Такое мнение высказал председатель правления ПАО "Дочерний Банк Сбербанка России" Игорь ЮШКО сегодня во время интернет-конференции.

При этом банкир отметил, что в ближайшее время нет возможности массового ипотечного кредитования со стороны банковской системы. Одной из причин И.ЮШКО назвал отсутствие долгосрочных ресурсов в гривне. «Таким источником могут быть только фонды социального страхования и негосударственные пенсионные фонды. К сожалению, при том, что законодательство о пенсионной реформе было принято еще в 2002 году, фактической реформы не произошло. То есть пенсионной реформы второго уровня на сегодняшний день нет», - сказал эксперт. В то же время эффект после реформы возможен только через три года.

«Следующим необходимым условием для возрождения цивилизованного рынка ипотеки является создание инфраструктуры этого рынка. Единый электронный кадастр земли, Электронное бюро технической инвентаризации, возможность совершать обременение в режиме реального времени», - отметил И.ЮШКО. По его словам, процедура должна быть прозрачной как для банков, так и для заемщиков. Должны заработать Бюро кредитных историй, необходимо законодательно уравнять в правах кредиторов и заемщиков, банки и вкладчиков.

Банкир также отметил, что реальный объем проблемных ипотечных кредитов на сегодня оценить достаточно сложно из-за отсутствия надежной статистической информации. Кроме того, под ипотеку также попадают земельные участки, где значительная часть договоров имела спекулятивный или предпринимательский характер и должна рассматриваться отдельно от классической ипотеки жилья.