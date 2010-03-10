Еврокомиссия разрабатывает механизм помощи Греции

Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ заявляет, что Комиссия разрабатывает механизм помощи Греции.

Об этом говорится в заявлении Президента Еврокомиссии, текстом которого располагает УНИАН.

"Греция приняла необходимые меры для уменьшения дефицита бюджета в этом году... В то же время, мы делаем все необходимое для обеспечения финансовой стабильности еврозоны в целом. Комиссия активно работает со странами - членами зоны евро над разработкой механизма, который Греция сможет использовать в случае необходимости", - говорится в заявлении Ж. БАРРОЗУ.

Президент Еврокомиссии отметил, что такой механизм будет полностью соответствовать Лиссабонскому соглашению и будет содержать четкие условия его введения.

"Комиссия готова предложить Европейский рамочный механизм координированной помощи, который нуждается в поддержке стран - членов еврозоны", - сказал Ж. БАРРОЗУ.

Параллельно, по его словам, Комиссия готовит коммюнике для Совета ЕС и Европарламента по усилению координации экономической политики и надзора за экономической политикой в странах-членах.

Президент Еврокомиссии также отметил, что, хотя нынешние проблемы Греции и не были вызваны исключительно спекуляцией на рынках кредитных свопов (деривативов), тем не менее такие спекуляции стали дополнительным негативным фактором, повлиявшим на ситуацию.

В этой связи он отметил важность фундаментальной реформы рынка деривативов и сообщил о том, что к лету Комиссия планирует представить новый проект Директивы по регулированию этого рынка.

Ж. БАРРОЗУ также сообщил, что Еврокомиссия планирует поднять вопрос регулирования рынка деривативов на международном уровне и, в частности, на уровне "большой двадцатки".

Как сообщал УНИАН, по итогам 2009 года дефицит бюджета Греции достиг 12,7% ВВП, что намного больше максимально допустимых для стран зоны евро 3% ВВП. В середине января Греция представила программу стабилизации, которая предусматривает уменьшение дефицита бюджета до уровня меньше 3% ВВП до 2012 года. Эта программа была одобрена Советом министров по вопросам экономики и финансов ЕС и сейчас реализуется Грецией.