Европа создаст свой валютный фонд

Большинство депутатов Европарламента высказались в поддержку создания Европейского валютного фонда /ЕВФ/ на пленарной сессии высшего законодательного органа ЕС в Страсбурге. По мнению депутатов, передает ПРАЙМ-ТАСС , подобный шаг позволит минимизировать последствия мирового финансового кризиса.

"Мы приветствуем идею создания ЕВФ, которую высказал на прошлой неделе министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, - сказал лидер фракции социалистов в Европарламенте Мартин Шульц. - В настоящее время ЕС как никогда нуждается в новых инструментах финансового регулирования". "Финансовый кризис в Греции показал актуальность этих мер", - уверен он.

По мнению европейских экспертов, сейчас у ЕС нет имеет эффективных инструментов для экстренной помощи странами-членам зоны евро, испытывающим финансовые трудности. На этой неделе предложение о создании ЕВФ уже поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, но для этого, по ее мнению, необходимы изменения существующих европейских договоренностей.