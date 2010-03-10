Вопрос вступления Украины в Таможенный союз сейчас неактуален

Вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана сейчас неактуален.

Об этом сказал генеральный директор Международного института политической экспертизы (РФ) Евгений МИНЧЕНКО, выступая на организованном УНИАН экспертном семинаре «Итоги президентских выборов в Украине. Перспективы преодоления политического кризиса» в Москве.

«Перед тем как принимать кого-то в Таможенный союз, нам надо решить проблемы, которые существуют в этом союзе. Проблем реально очень много. Например, подвешена тема с пошлинами на нефтепродукты», - сказал Е.МИНЧЕНКО.

Пи этом он отметил, что у РФ высокий уровень интеграции экономики с Беларусью и Казахстаном, но крайне низкий уровень кооперации по линии Беларусь-Казахстан.

Также Е.МИНЧЕНКО сообщил, что для того чтобы Украина вступила в Таможенный союз, три нынешних члена тоже должны стать членами Всемирной торговой организации.

«Или все участники должны быть членами ВТО, или все не членами этой организации», - сказал он.

Кроме того, Е.МИНЧЕНКО подчеркнул, что для вступления в Таможенный союз по его уставу надо стать сначала членом ЕврАзЭС.

«Членом Таможенного союза может быть только член ЕврАзЭС. На мой взгляд, сейчас больше шансов у Киргизии стать членом Таможенного союза», - сказал он.

«Сейчас вопрос, по большому счету, лежит в идеологической плоскости... Вероятность присоединения Украины к Таможенному союзу крайне невелика. В перспективе это возможно. Сейчас тема надуманная и неактуальная», - сказал Е.МИНЧЕНКО.

В свою очередь, вице-президент Центра политических технологий (РФ) Сергей МИХЕЕВ отметил, что правила ВТО серьезно ограничивают любые маневры для Украины в вопросе присоединения к Таможенному союзу.

По его мнению, при всем желании «удружить всем» Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не готов сказать «твердое да» о вступлении в Таможенный союз.

«Шансы на это есть, но для этого нужно обладать политической смелостью», - сказал С.МИХЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, 5 марта премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН предложил Президенту Украине В.ЯНУКОВИЧУ вступить в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном.