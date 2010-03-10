В Украине среднемесячная зарплата выросла на 15%

Среднемесячная заработная плата по Украине в январе т.г. выросла на 15%, по сравнению с январем 2009 г., и составила 1 тыс. 916 грн. Об этом сказано в сообщении Государственного комитета статистики.

Самый высокий уровень среднемесячной заработной платы по итогам января в Донецкой (2 тыс. 183 грн.; рост, по сравнению с январем 2009 г., на 19%), Днепропетровской (2 тыс. 023 грн.; рост на 17%) областях и в г. Киев (2 тыс. 969 грн.; рост на 6%).

Самый низкий уровень среднемесячной заработной платы в январе наблюдался в Тернопольской (1 тыс. 386 грн.; рост, по сравнению с январем 2009 г. на 15%), Волынской (1 тыс. 419 грн.; рост на 13%) и Черниговской областях (1 тыс. 423 грн.; рост на 13%).