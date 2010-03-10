Курс доллара в банках остался прежним

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,98 грн./долл., продают – по 8,01 грн./долл. Курс не изменился по сравнению с 9 марта, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,00-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках не изменился, по сравнению с 9 марта, и сегодня составляет 10,78 грн./евро, продажи – понизился на 0,3% – до 10,89 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,70-10,83 грн./евро, по продаже – в пределах 10,85-10,92 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 9 марта, незначительно повысился и сегодня составляет 0,2622/0,2689 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2660 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2679-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,98 грн./долл., продажи – 8,01 грн./долл. Курс покупки/продажи без изменений со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,00-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева почти не изменился по сравнению с 9 марта и сегодня составляет 10,79/10,88 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,70-10,83 грн./евро, по продаже – в пределах 10,85-10,92 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 9 марта. повысился на 0,4% и сегодня составляет 0,2618 грн./рубль, продажи – без изменений – 0,2691 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2660 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2679-0,2730 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,98/8,009 грн., евро – 10,80/10,90 грн., рубль – 0,2640/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,95/8,02 грн., евро – 10,60/11,10 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,95/8,005 грн., евро – 10,70/10,90 грн., рубль – 0,2630/0,2690 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 10 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,984, к евро – 10,823909, к российскому рублю – 0,26837.