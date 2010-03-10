Активы украинских банков уменьшились на 2,4%

Активы украинских банков с начала года уменьшились на 2,4% и на 1 марта т.г. составили 869 млрд. грн.. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По информации Нацбанка, по состоянию на 1 марта т.г., общие активы украинских банков составляли 985,4 млрд. грн., что на 1,6% меньше показателя начала года.

Структура общих активов банков на 1 марта была следующей: высоколиквидные активы – 9,2%, кредитные операции – 74,4%, вложения в ценные бумаги – 4,2%, дебиторская задолженность – 2,7%, основные средства и нематериальные активы – 3,9%, доходы начисленные к получению – 4,1%, другие активы – 1,5%.

Обязательства украинских банков на начало марта 2010 года составили 744,6 млрд. грн. (-2,6% с начала года). Средства физических лиц – 214,3 млрд. грн. (+2%), или 28,8% от общего объема обязательств, средства субъектов хозяйствования – 112 млрд. грн. (-2,8%), или 15%. При этом срочные средства составляют 159,4 млрд. грн., или 74,4% от общей суммы средств населения, а средства до востребования - 54,9 млрд. грн., или 25,6%.

По состоянию на 1 марта 2010 года, собственный капитал украинских банков составил 124,4 млрд. грн. (-1,4%), или 14,3% пассивов банков. При этом оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 97,6% от капитала; направленные на увеличение уставного капитала дивиденды – 0,3%; эмиссионные разницы – 5,1%; общие резервы и фонды банков – 12,3%; результаты прошлых лет – 0,5%; результаты отчетного года, которые ожидают утверждения, – (-24,9%); результаты текущего года – 1,2%; результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциируемые компании – 7,9%.

Стоит отметить, что в сообщении о предварительных результатах деятельности банков на 1 марта т.г. отсутствуют данные о доходах и расходах банков.

По состоянию на 1 марта 2010 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 178 банков, в том числе: 176 банков - акционерные общества (из них: 64 банков - открытые акционерные общества, 1 банк - закрытое акционерное общество, 111 банков – публичные акционерные общества), 2 банка - общества с ограниченной ответственностью.

В стадии ликвидации находятся 15 банков, из них 13 банков ликвидируются по решениям НБУ, 2 - по решениям хозяйственных (арбитражных) судов.

Как сообщал УНИАН, сальдированный убыток банковской системы Украины в 2009 году составил 31,492 млрд. грн. против 7,3 млрд. грн. прибыли в 2008 году.

По данным НБУ, из 179 действующих банков 53 кредитно-финансовых учреждения получили суммарную прибыль 3,141 млрд. грн., а 126 банков получили суммарный убыток в размере 34,633 млрд. грн.