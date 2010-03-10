ЛСОУ предлагает учредить «День страховщика»

Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ) обратилась в органы государственной власти, а также к Президенту с инициативой учредить «День страховщика». Об этом говорится в сообщении ЛСОУ, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в Лиге считают возможной датой 7 марта - день принятия первой редакции Закона «О страховании».

Как отметила президент ЛСОУ Наталия ГУДЫМА, принятие этого нормативного документа стимулировало развитие отечественного страхового рынка, сделав его более цивилизованным.

Н.ГУДЫМА уверена, что за время существования закона украинский рынок страхования продемонстрировал значительный уровень развития, став неотъемлемой частью экономики Украины.

Президент ЛСОУ подчеркнула давно назревшую необходимость внесения изменений в профильный закон. Последняя редакция нормативного документа датирована 2001 годом, а новая все еще находится на рассмотрении в парламенте.