Китай увеличил экспорт в феврале почти на 50%

Китайский экспорт вырос в феврале сильнее, чем это прогнозировалось, увеличившись в объеме третий месяц подряд. Этот факт должен оказать дополнительное давление на политиков в вопросе выхода из мер по стимулированию экономики, принятых в период глобального экономического спада, сообщает k2kapital.

Объем внешней торговли Китая вырос на 46% в феврале и составил $94,52 млрд. При этом импорт страны увеличился на 44%, до $86,91 млрд. Китай уже стал мировым лидером по объему экспорта в 2009 г., обогнав по этому показателю Германию. Профицит торгового баланса КНР сократился с $14,2 млрд. в январе до $7,6 млрд. в феврале и достиг минимального уровня за последние 12 месяцев. Завтра правительство страны представит цифры по инфляции, которая, предположительно, достигла в прошлом месяце 16-месячного максимума.

"Быстрый рост экспорта вкупе с инфляционным давлением является весомым аргументом в пользу ужесточения внутренней денежной политики, - говорит Ма Юн (Ma Jun), главного экономиста по Китаю в Deutsche Bank AG. - Перегрев в отечественной экономике привел к увеличению импорта сырья. Сейчас мы наблюдаем восстановление от рецессии, основанное на сильном экспортном спросе, а также признаки внутреннего перегрева".

Глава Центрального банка КНР Чжоу Сяочуань (Zhou Xiaochuan) сказал 6 марта, что власти должны быть очень осторожными в сроках выхода из стимулирующих мер, так как восстановление мировой экономики еще не достаточно твердое. Министр торговли КНР Чэнь Дэмин (Chen Deming) сказал в тот же день, что было бы слишком рано говорить о том, что китайский экспорт оправился от глобального финансового кризиса. Министр напомнил, что по итогам 2009 года китайский экспорт сократился на 16%, тогда как сокращение импорта составило лишь 11,2%.