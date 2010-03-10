Профицит торгового баланса Германии в январе составил 8 млрд. евро
13:55, 10 марта 2010Финансы
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Эксперты ожидали большего
Положительное сальдо торгового баланса Германии в январе составило 8 млрд. евро. Об этом сообщило сегодня Федеральное статистическое агентство Германии, сообщает k2kapital.
Аналитики ожидали, что этот показатель составит 14,5 млрд. евро.
В декабре 2009 г. профицит торгового баланса Германии составлял 13,4 млрд. евро.
Объем экспорта Германии в январе 2010 г. составил 63,9 млрд. евро, тогда как объем импорта составил 56 млрд. евро.
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