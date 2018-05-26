ЕС придумал, как спасти евро...

Все говорит о том, что Европа занялась разработкой новых правил общежития. Нынешний кризис, который все никак не может успокоиться, затронул ЕС не на шутку. Последние факты из биографий Греции, Испании, Великобритании, Исландии, Ирландии и Португалии, а также шаткое состояние евро навеяли Евросоюзу мысль, а не создать ли некий фонд взаимовыручки...

Дежавю в подарок от кризиса

Речь идет о валютном фонде – аналоге МВФ. Экономисты давно подумывают, как исправить ряд недоработок Маастрихтского договора. В нем содержатся правила игры на общей территории, но совершенно отсутствуют механизмы помощи «заболевшему» соседу. По сути, страны, входящие в еврозону, не могут оказывать финансовую поддержку друг другу в случае угрозы дефолта. Видимо, вспомнив о перспективе попасть в зависимость Международного валютного фонда или еще какого-либо кредитора, а также, неся гордо свой имидж, страны ЕС задумались о некой взаимовыручке.

Инициативу проявили Франция и Германия. Кстати, идея не нова, но именно Берлин раньше наотрез отказывался от затеи. Сейчас, когда кризис поубавил спесь, а соседи-банкроты взывают о помощи, взгляды изменились кардинально. Первой согласилась на дежавю Ангела Меркель, заявив при этом, что для достижения цели нужно изменить существующие европейские договоренности.

*** Проект создания международной валютно-финансовой организации европейских стран был разработан в 1981 г. В перспективе ЕВФ должен был стать расчетным центром для регулирования задолженности центральных банков в рамках ЕВС. В то время предполагаемый объем ресурсов - 50 млн. долларов.

Вопрос был вынесен на рассмотрение европарламента. Вчера большинство депутатов высказались в поддержку создания ЕВФ на пленарной сессии высшего законодательного органа ЕС в Страсбурге. "Мы приветствуем идею создания ЕВФ, которую озвучил на прошлой неделе министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, - сказал лидер фракции социалистов в Европарламенте Мартин Шульц. - В настоящее время ЕС как никогда нуждается в новых инструментах финансового регулирования". "Финансовый кризис в Греции показал актуальность этих мер", - подчеркнул он.

Греция и Исландия "постарались"

Первый шаг сделан – предложение одобрено. Иначе и не могло быть. К скорейшему принятию решения сподвигли события в Греции и Исландии. Первая из двух стран, «заполучив» дефицит бюджета на уровне 12,7% ВВП (немыслимый для ЕС показатель, по законам еврозоны, он не должен быть выше 3% ВВП), пытается справиться с ситуацией с помощью введения режима жесткой экономии и непопулярных реформ. Страну захлестнула волна забастовок и митингов. Тем временем официальные Афины заявляют, что в проблемах виноваты некие "спекулянты". Чтобы «оседлать» игроков с ценными бумагами решили прибегнуть к помощи G20, США обещают работать в этом направлении (следующий саммит «двадцати» состоится в июне, но министры финансов стран, входящих в эту структуру, соберутся в апреле, когда в Вашингтоне пройдет весенняя сессия руководящих органов Всемирного Банка и МВФ).

Как пишет Süddeutsche Zeitung, если данную инициативу не поддержат G20, а также США и Китай, Меркель, Саркози, Юнкер и Папандреу готовы действовать в одиночку.

Что касается Исландии, то там дела обстоят не лучше. Страна вообще попала в разряд претендентов на вылет из ЕС. Всему виной долг в 4 млрд евро обанкротившегося в 2008 году банка Icesave. Власти страны даже провели по этому повод референдум, предложив народу «помочь» рассчитаться, народ ответил нет. Теперь Рейкьявик стоит перед неразрешимой проблемой, ведь вкладчиками банка являются не только исландцы. Правительства соседних стран обратились с претензией к исландской казне. Другими словами, ситуация пиковая…

"За" и "против"

Вроде бы, пример этих двух стран подтверждает правильность решения создать ЕВФ. Но мнения экспертов разделились…

Некоторые из них считают, что создание валютного фонда закроет экономики стран ЕС от внешнего мира еще больше. Как пишет газета Wall Street Journal Europe, член правления Европейского центрального банка Юрген Штарк заявил, что ЕВФ "посылает неверный сигнал, появление данного органа приведет к финансовым трасферам от богатых стран еврозоны бедным". "Вместо этого следует укреплять бюджетную дисциплину каждого государства ЕС", - подчеркнул Ю.Штарк.

Есть и другое мнение – интеграция в еврозоне с появлением ЕВФ только углубится, Европа сможет самостоятельно решать не только проблемы общего рынка, но и финансовые вопросы, т.е. придет в единой экономической схеме. Главное – дисциплина.

Как отметил в интервью Financial Times Deutschland еврокомиссар по экономике и монетарной политике Олли Рен, выделение средств из такого фонда "должно быть связано строгими условиями". "Мы тесно работаем над этим вопросом с Германией, Францией и другими странами-членами ЕС", - сказал он.

С ним согласен министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле. В интервью Welt am Sonntag он отметил, что выступает за более жесткую координацию экономической политики внутри ЕС и еврозоны. По его мнению, создание института, подобного МВФ, имеет место быть.

И все же, надежды на спасательный круг, питают не все. Как пишет газета Frankfurter Allgemeine, европейский валютный фонд столкнётся с теми же проблемами, с которыми столкнулся пакт финансовой стабильности. Издание считает, что существует опасность, что страна, которая может строить планы на получение денег из фонда, скорее всего, будет еще меньше придерживаться установленных правил игры в зоне евро.

Украинские эксперты, похоже, с этим согласны. Как отмечает кандидат экономических наук Александр Охрименко, решение создать европейский аналог МВФ выглядит довольно странным. «Если рассматривать его как конкурента Международного валютного фонда, то возникает вопрос, в чем состоит суть конкуренции. Технически ЕВФ в противовес МВФ сможет выдавать кредиты в евро, что повысит привлекательность европейской валюты как мировой. Но есть риск усиления противостояния Европы и США, что усугубит и так непростую судьбу курса евро/доллар. Скорее всего, такого рода конкуренция принесет больше политического вреда, чем экономической выгоды. Если рассматривать европейский валютный фонд как структуру, которая будет «спасать» страны ЕС во время кризиса, то это категорически делать нельзя. Так как наличие такого фонда будет хорошим «стимулом» для стран ЕС жить не по средствам и заведомо рассчитывать, что все просчеты будут покрыта. Скорее всего, идея создания ЕВФ – эмоции, вызванные проблемами, но как только ситуация разрешится, об этой идеи забудут».

А по мнению начальника управления казначейства «Индустриалбанка» Александра Фомина, «ЕВФ станет очередным бюрократическим наднациональным органом, на содержание которого потребуются дополнительные деньги, что только усугубит бюрократическое давление на принятие какого-либо решения относительно реализации механизма поддержки или финансового влияния. Кроме того, конечно, данный орган будет многонациональным, представлен разными должностными лицами стран ЕС, которые будут отстаивать именно свои национальные интересы. В конце концов, его руководители и сотрудники могут превратиться в очередных представителей номенклатуры «белых воротничков». Он считает, что на данном этапе ЕВФ не является необходимой структурой.

Вот вроде и все. Похоже, мы разбомбили идею старушки Европы создать аналог МВФ, а еще больше надежды с его помощью выжить. Но она, скорее, другого мнения. Так ей гордой не хочется заокеанской заботы, что согласна самостоятельно взрастить собственного кредитора. Возможно, и права. Если вспомнить кризисную опеку Международного фонда, то можно смело сказать, что она в отношении «финансовых инвалидов», точнее их надежд на светлую жизнь, провалилась. Деньги МВФ с их политической подоплекой временно сняли напряжение, так сказать дали передохнуть, но на этом перспективы накрываются «медным тазом». Уж кому как не Украине об этом знать. И еще одна поговорка – долг платежом красен. Всегда, когда берешь взаймы, об этом помни…

Оксана Павловская (УНИАН)