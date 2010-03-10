Индекс ПФТС показал лучший в мире рост

Украинский фондовый индекс ПФТС, начиная с 9 марта прошлого года, вырос почти в четыре раза, показав лучший рост среди 93 фондовых площадок мира.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, индекс ПФТС в прошлом году повысился на 293%. Такому росту способствовало сотрудничество Украины с Международным валютным фондом, выделение им кредитов на поддержание украинской экономики, пострадавшей от падения спроса на экспортные товары, такие как сталь, а также финансового кризиса в банковском секторе.

Агентство также отметило, что в целом росту мировых фондовых рынков помогло выделение правительствами разных стран в общей сложности 13 трлн. долл. на оживление своих экономик.