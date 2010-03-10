Инфляция на уровне 1,9% стала неожиданностью для рынка

Инфляция в феврале на уровне 1,9% за месяц стала большой неожиданностью для рынка и превысила как ожидания экспертов ING Bank Ukraine, так и ожидания участников рынка (1,2%)

Об этом сказано в ежедневном обзоре финансовых рынков ING Bank Ukraine, переданном агентству УНИАН.

Как указывается в обзоре, сохранение объема денежного предложения на прежнем уровне в феврале не сдержало инфляцию. Дефицит некоторых видов продуктов питания стал основной причиной роста инфляции.

«Мы полагаем, что влияние роста цен на продовольственные товары на общий уровень цен вследствие дефицита продуктов питания стало основным фактором, который привел к неожиданно высокой инфляции в феврале. Дефицит молочного сырья повлек рост стоимости молочных продуктов на 5,2-7,9%, неурожай сахарной свеклы привел к дальнейшему повышению цен на сахар (17,8%), тогда как в результате холодной зимы возник дефицит овощей, и, соответственно, возросла их цена (17%)» - отмечают эксперты ING Bank Ukraine.

В то же время они считают, что монетарные факторы оказывают пока незначительное влияние на инфляцию, поскольку объем денежной массы в текущем году не увеличился, тогда как рост объема денежных агрегатов в конце декабря 2009 г. был достаточно быстро нейтрализован действиями НБУ по стерилизации избыточной денежной массы в начале января.

Эксперты ING Bank Ukraine сохраняют прогноз инфляции на уровне 14,1% к концу 2010 г. «Мы полагаем, что фактор дефицита продуктов питания будет оказывать менее значительное влияние на динамику цен в дальнейшем, однако, при этом мы ожидаем роста стоимости других потребительских товаров и услуг (например, коммунальных тарифов) после ослабления административного контроля над ценами. Кроме того, необходимость ослабления монетарной политики в 2010 г. и высокая вероятность того, что правительство будет частично финансировать дефицит бюджета за счет денежной эмиссии, сохраняют инфляционные риски в текущем году на высоком уровне» - отмечается в обзоре ING Bank Ukraine.

Как сообщал УНИАН, в Украине инфляция в феврале 2010 г. по отношению к январю составила 1,9%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 3,7%, к февралю 2009 года – 11,5%, в январе–феврале 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, инфляция составила 11,3%.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года), в 2009 году – 12,3% (декабрь 2009 года к декабрю 2008 года).