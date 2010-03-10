УКБС выступает за отмену пенсионного сбора

Ассоциация «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС) настаивает на отмене пенсионного сбора с операций купли-продажи безналичной иностранной валюты за гривню.

Об этом сказано в сообщении ассоциации, переданном УНИАН.

В УКБС уверены, что наличие данного сбора – одна из причин подорожания валюты и девальвации гривни.

Пенсионный сбор был введен как временная мера в 1998 году с целью погашения задолженности по выплате пенсий. На протяжении последних лет ставка пенсионного сбора неоднократно снижалась – с 1,5% до 1,3% в 2006 году, с 1,3% до 1% в 2007 году, с 1% до 0,5% в 2008 году и до 0,2% – в 2009 году.

«Практика функционирования валютного рынка подтверждает, что попытка решить проблему наполнения Пенсионного фонда за счет валютных операций – порочный путь. Существование пенсионного сбора существенно повышает стоимость валюты для населения, в частности, для лиц, которые имеют кредитные обязательства в инвалюте», – отмечается в сообщении УКБС. Там утверждают, что эффективность валютного рынка ухудшается: ликвидность падает, спрэд растет, продавцов и покупателей становится все меньше. Кроме того, пенсионный сбор платят не все, есть случаи, когда нерезиденты в судебном порядке добиваются неуплаты сбора.

К тому же, сохранение пенсионного сбора нарушает положение меморандума МВФ. Такая позиция органов исполнительной власти приводит к подорожанию иностранной валюты и последующей девальвации гривни.

«В то время когда Кабинет Министров вносит законопроект об отмене пенсионного сбора с операций купли-продажи безналичной валюты, Пенсионный фонд, ссылаясь на отсутствие бюджета-2010, пытается повысить ставку сбора», – отмечает генеральный директор ассоциации Галина ОЛИФЕР.

В УКБС отмечают, что более половины заимствований – в иностранной валюте, потому решение вопроса погашения задолженности клиентов через целевую покупку валюты банками на безналичном рынке становится необходимым условием возобновления кредитования экономики.

Как сообщал УНИАН, Пенсионный фонд Украины (ПФ) направил в Кабинет Министров письмо относительно ставки сбора в ПФ с операций купли-продажи безналичной валюты, в котором заявляет, что данный сбор в 2010 году должен составлять 0,5%.

В частности, по мнению ПФ, данное решение основано на том, что Законом «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование» ставка сбора с 2008 года устанавливается в размере 0,5%. В то же время снижение сбора до 0,2% было предусмотрено только в бюджете на 2009 год. Таким образом, полагают в ПФ, поскольку бюджет на 2010 год пока не принят, ставка сбора (0,5%) должна основываться на нормах Закона «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование».