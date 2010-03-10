ВР планирует снизить ставку налогообложения для инвесторов

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (об активизации инвестиционно-инновационной деятельности).

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 229 из 413 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале. Авторами данного законопроекта является Виктор ЯНУКОВИЧ и Владислав ЛУКЬЯНОВ (фракция Партии регионов).

Данным законопроектом предусматривается внести изменения в Закон «О налогообложении прибыли предприятий» и в Закон «О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами».

Законопроект направлен на создание условий для стимулирования инвестиционно-инновационной деятельности субъектов предпринимательской деятельности. В частности, предлагается снизить с 25 до 20 процентов ставку налога на прибыль предприятий относительно прибыли, инвестированной в отчетном периоде на приобретение основных фондов групп 2 и 3 (оборудование, машины и оборудование, грузовой транспорт) и невещественных активов (прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау), которые должны использоваться в хозяйственной деятельности не меньше трех лет. Кроме того, предлагается предоставлять специальные инвестиционные льготы в виде инвестиционно-инновационного налогового кредита.

Между тем заместитель министра финансов Украины Денис ФУДАШКИН отметил, что данный законопроект не является сбалансированным. По его словам, принятие этого документа приведет к уменьшению поступлений в бюджет, но при этом не указывается, какие расходы из бюджета необходимо будет уменьшать.