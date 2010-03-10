Эксперты: создавать Европейский валютный фонд нецелесообразно

Сегодня Европейский валютный фонд (ЕВФ), о создании которого говорят в Еврокомиссии, не является необходимой структурой. Такое мнение УНИАН высказал начальник управления казначейства «Индустриалбанка» Александр ФОМИН.

По его мнению, ЕВФ станет «очередным бюрократическим наднациональным органом, на содержание которого потребуются дополнительные деньги», что только усугубит бюрократическое давление на принятие какого-либо решения относительно реализации механизма поддержки или финансового влияния. «Кроме того, конечно, данный орган будет многонациональным, представлен разными должностными лицами стран ЕС, которые будут отстаивать именно свои национальные интересы. В конце концов его руководители и сотрудники могут превратиться в очередных представителей номенклатуры «белых воротничков», - сказал банкир.

Как отмечает кандидат экономических наук, советник председателя правления «Укргазбанка» Александр ОХРИМЕНКО, решение создать европейский аналог МВФ выглядит довольно странным. «Если рассматривать его как конкурента Международного валютного фонда, то возникает вопрос: в чем состоит суть конкуренции? Технически ЕВФ в противовес МВФ сможет выдавать кредиты в евро, что повысит привлекательность европейской валюты как мировой. Но есть риск усиления противостояния Европы и США, что усугубит и так непростую судьбу курса евро/доллар», - говорит эксперт. По его мнению, такого рода конкуренция, скорее всего, принесет больше политического вреда, чем экономической выгоды. Если рассматривать Европейский валютный фонд как структуру, которая будет «спасать» страны ЕС во время кризиса, то этого категорически делать нельзя, так как наличие такого фонда будет хорошим «стимулом» для стран ЕС жить не по средствам и заведомо рассчитывать, что все просчеты будут покрыты. «Скорее всего, идея создания ЕВФ – эмоции, вызванные проблемами. Но как только ситуация разрешится, об этой идее забудут», - отметил А.ОХРИМЕНКО.

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