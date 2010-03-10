АКБ «Укрсоцбанк» станет публичным акционерным обществом (ПАО).

Об этом сообщается на сайте банка.

По информации банка, решение о преобразовании было принято на собрании акционеров банка 9 марта т.г.

«Согласно требованиям украинского законодательства, собрание акционеров приняло решение о преобразовании «Укрсоцбанка» из открытого в публичное акционерное общество. Соответствующие изменения были внесены в устав и иные нормативные положения банка», – говорится в сообщении.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2010 года активы банка составили 43,657 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 40,557 млрд. грн., обязательства – 37,629 млрд. грн., уставный капитал – 1,270 млрд. грн., собственный капитал – 6,028 млрд. грн.

По итогам 2009 года банк получил чистую прибыль 126,761 млн. грн.

Итальянская группа UniCredit владеет 94,2% акций «Укрсоцбанка».