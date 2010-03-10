«Укрсоцбанк» решил выплатить дивиденды

Акционеры АКБ «Укрсоцбанк» решили направить 25,1 тыс. грн. прибыли за 2009 год (по итогам 2009 года банк получил чистую прибыль в размере 126,761 млн. грн.) на выплату дивидендов по привилегированным акциям. Об этом УНИАН сообщили в банке.

По информации банка, решение о распределении прибыли, полученной в 2009 году, было принято на общем собрании акционеров 9 марта.

Также в банке сообщили, что 6,338 млн. грн. прибыли 2009 года было направлено в резервный фонд, 120,398 млн. грн. – в другие фонды банка.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2010 года составили 43,657 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 40,557 млрд. грн., обязательства – 37,629 млрд. грн., уставный капитал – 1,270 млрд. грн., собственный капитал – 6,028 млрд. грн.

По итогам 2009 года банк получил чистую прибыль 126,761 млн. грн.

Итальянская группа UniCredit владеет 94,2% акций «Укрсоцбанка».