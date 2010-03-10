Набсовет «Укрсоцбанка» возглавил Чернко

Председателем наблюдательного совета АКБ «Укрсоцбанк» назначен Виллибальд ЧЕРНКО (представитель UniCredit Bank Austria AG) вместо Яна БИЛЕЦКИ.

Об этом сообщается на сайте банка.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на собрании акционеров банка 9 марта т.г.

Кроме того, в состав наблюдательного совета банка вошли Федерико ГИДЗОНИ, Штефан ВИНКЕЛЬМАЙЕР, Петер ХОФБАУЭР, Паоло ЧЕДЕРЛЕ, Фабио ФОРНАРОЛИ, Паскаль ДЖАМБОЙ, Дорис ТОМАНЕК и Лоренцо ДЖАНОТТИ.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2010 года активы банка составили 43,657 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 40,557 млрд. грн., обязательства – 37,629 млрд. грн., уставный капитал – 1,270 млрд. грн., собственный капитал – 6,028 млрд. грн.

По итогам 2009 года банк получил чистую прибыль 126,761 млн. грн.

Итальянская группа UniCredit владеет 94,2% акций «Укрсоцбанка».