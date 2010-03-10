Европарламент одобрил упрощенную систему отчетности

Европейский парламент одобрил упрощенную систему отчетности для мелких компаний ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в докладе Клауса-Хайнера ЛЕНЕ (группа народных партий, Германия), одобренном сегодня на заседании Европарламента в Страсбурге.

“За” проголосовали 445 депутатов, «против» – 196, «воздержался» – 21.

Доклад предусматривает пересмотр 4-й и 7-й Директив европейского законодательства о компаниях. Согласно этим изменениям, планируется предоставить странам - членам ЕС право освобождать мелкие компании от ежегодной отчетности, с сохранением при этом реестра их трансакций и финансовой ситуации.

В целом под действие нового законодательства подпадают 7,2 млн. европейских компаний, из них 5,4 млн. – “микро-компании”, такие как магазины цветов или региональные пекарни.

Документом установлены критерии компаний, к которым может применяться упрощенная система отчетности: такие компании должны иметь баланс не более 500 тыс. евро, чистое обращение не более 1 млн. евро, или среднее количество работников, не превышающее 10 чел. В течение финансового года.

Во время дебатов докладчик отметил, что эта идея до сих пор блокируется в Совете ЕС, и призвал те страны-члены, которые выступают против таких изменений, пересмотреть свои позиции.