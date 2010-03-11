Бюджетный дефицит США продолжает бить рекорды

Бюджетный дефицит в США продолжает бить печальные рекорды. Об этом свидетельствуют опубликованные накануне данные американского Минфина.

Так, в феврале бюджетный дефицит составил 220,9 млрд долл. Прежний рекорд, установленный ровно год назад, оказался перекрыт на 14%.

В целом по итогам первых пяти месяцев 2010 финансового года, начавшегося в прошлом октября, картина также остается весьма нерадужной. Дефицит федерального бюджета сейчас составляет 651,6 млрд долл. В прошлом году за аналогичный период он был на 10,5 % меньше, передает ПРАЙМ-ТАСС.