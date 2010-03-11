Бюджетный дефицит США продолжает бить рекорды
08:15, 11 марта 2010Финансы
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В феврале - 220,9 млрд долл.
Бюджетный дефицит в США продолжает бить печальные рекорды. Об этом свидетельствуют опубликованные накануне данные американского Минфина.
Так, в феврале бюджетный дефицит составил 220,9 млрд долл. Прежний рекорд, установленный ровно год назад, оказался перекрыт на 14%.
В целом по итогам первых пяти месяцев 2010 финансового года, начавшегося в прошлом октября, картина также остается весьма нерадужной. Дефицит федерального бюджета сейчас составляет 651,6 млрд долл. В прошлом году за аналогичный период он был на 10,5 % меньше, передает ПРАЙМ-ТАСС.
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