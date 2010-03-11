В списке миллиардеров этого года по версии Forbes 5 украинцев

Число долларовых миллиардеров в мире превысило тысячу человек, а самым богатым человеком планеты в этом году стал мексиканский телекоммуникационный магнат Карлос Слим, состояние которого оценивается 53,5 млрд долл. Как сообщает ИТАР-ТАСС, такие данные в среду распространил в Нью-Йорке авторитетный американский деловой журнал Forbes, который ежегодно составляет перечень самых зажиточных людей планеты.

К.Слим, в рейтинге 2009 года занимавший третье место, на этот раз "сместил" с первой на вторую строчку перечня основателя Microsoft Билла Гейтса, состояние которого сейчас оценивается в 53 млрд долл. Американский инвестор Уоррен Баффетт, занимавший в прошлом году вторую ступеньку "Олимпа миллиардеров", сейчас получил "бронзу" /47 млрд долл/. Эксперты Forbes, впрочем, отмечают, что состояние и Б.Гейтса, и У.Баффетта за прошлый год возросло - на 13 млрд и 10 млрд долл соответственно. Кроме того, если бы они не делали многомиллиардных пожертвований на благотворительные цели, состояние Б.Гейтса сейчас превышало бы 80 млрд долл, а активы У.Баффетта, главы холдинга Berkshire Hathaway, оценивались бы примерно в 55 млрд долл.

По сравнению с прошлым годом несколько изменился по состав первой "десятки" супербогачей мира: в ней появилось два новых имени: француз Бернар Арно /7-ое место, владелец компании LVMH, состояние - 27 млрд долл/ и бразилец Айк Батиста /8-ая строчка, добыча полезных ископаемых, состояние - 27 млрд долл/. В перечне 2009 года Б.Арно занимал 15-ю позицию с 16,5 млрд долл, а А.Батиста - 61-ю /7,5 млрд долл/.

Остались в "десятке" Forbes еще пятеро миллиардеров: глава индийской компании "Рилайанс индастриз" Мукеш Амбани /29 млрд долл/, владелец крупнейшей в мире сталелитейной компании индиец Лакшми Миттал /28,7 млрд/, глава американской компании Oracle Лоуренс Эллисон /22,5 млрд/, владелец корпорации по продаже одежды "Индитекс груп" испанец Амансио Ортега /25 млрд/ и совладелец немецкой сети супермаркетов Aldi Карл Альбрехт /21,5 млрд/. С 5-го на 11-е место переместился создатель шведской торговой сети IKEA Ингвар Бергман и его семья /состояние - 23 млрд долл/, а брат Карла Альбрехта Тео опустился с 9-й позиции на 31-ю /16,7 млрд/.

В целом же число миллиардеров в мире увеличилось более чем на 200 человек - с 793 в 2009 г до 1011 в нынешнем году. Их совокупное состояние выросло на 50 проц - с 2,4 трлн до 3,6 трлн долл. Средний размер состояния каждого из богатейших людей Земли также увеличилось - с 3 млрд до 3,5 млрд долл, отмечают в Forbes. Больше стало и женщин, состояние которых измеряется десятизначным числом - число миллиардерш выросло с 72 до 89.