Россия перегнала Европу по числу миллиардеров

Россия занимает первое число в Европе по числу миллиардеров. Об этом свидетельствует традиционный ежегодный рейтинг, который публикует журнал Forbes.

Всего в списке оказалось 62 российских миллиардера. Россияне по-прежнему уступают по этому показателю американским и китайским олигархам, но в Европе им равных пока нет.

Первое место среди российских миллиардеров занял 53-летний Владимир Лисин – председатель совета директоров НЛМК. Его состояние оценивается в 15,8 млрд долл., что позволяет ему находиться на 32-м месте в рейтинге.

Глава группы "ОНЭКСИМ" Михаил Прохоров занял 39 место с состоянием в 13,4 млрд долл. Тройку богатейших российских миллиардеров замкнул глава "Альфа-групп" - Михаил Фридман (12,7 млрд долл.), закрепив за собой 42-ю строчку.

Первую тройку миллиардеров планеты занимают мексиканский телекоммуникационный магнат Карлос Слим, второе – основатель Microsoft Билл Гейтс, а третье – недавно еще самый богатый человек в мире Уоррен Баффет, переадет РБК.